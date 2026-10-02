Handel in Wien: ATX am Nachmittag stabil

Um 15:41 Uhr verbucht der ATX im Wiener Börse-Handel Gewinne in Höhe von 0.00 Prozent auf 6’678.57 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 194.406 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0.035 Prozent fester bei 6’680.72 Punkten, nach 6’678.41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6’638.65 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’749.87 Zählern.

ATX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der ATX bereits um 3.84 Prozent. Der ATX wies vor einem Monat, am 02.09.2026, einen Wert von 6’755.61 Punkten auf. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 02.07.2026, den Wert von 6’497.14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, notierte der ATX bei 4’708.02 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 24.79 Prozent zu. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’043.27 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5’007.83 Punkten.

ATX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 7.43 Prozent auf 217.00 EUR), DO (+ 3.21 Prozent auf 193.20 EUR), Vienna Insurance (+ 2.02 Prozent auf 65.80 EUR), Wienerberger (+ 1.88 Prozent auf 16.84 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1.17 Prozent auf 69.30 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Lenzing (-28.62 Prozent auf 13.92 EUR), Erste Group Bank (-2.08 Prozent auf 113.20 EUR), CA Immobilien (-1.62 Prozent auf 21.25 EUR), BAWAG (-1.31 Prozent auf 173.40 EUR) und Raiffeisen (-1.11 Prozent auf 57.95 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im ATX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lenzing-Aktie. 597’414 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 47.041 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.36 erwartet. Im Index weist die OMV-Aktie mit 6.66 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch