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Index-Performance im Blick 22.09.2026 12:26:19

Handel in Wien: ATX am Mittag im Aufwind

Handel in Wien: ATX am Mittag im Aufwind

Das macht das Börsenbarometer in Wien.

Mayr-Melnhof Karton
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Am Dienstag tendiert der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0.50 Prozent fester bei 6’935.26 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 192.729 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der ATX 0.097 Prozent höher bei 6’907.26 Punkten, nach 6’900.56 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 6’942.22 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’868.73 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Stand von 6’631.80 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 22.06.2026, den Stand von 6’594.82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4’608.87 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 29.59 Prozent aufwärts. Bei 6’942.22 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5’007.83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 5.88 Prozent auf 198.00 EUR), DO (+ 3.60 Prozent auf 195.80 EUR), Verbund (+ 2.88 Prozent auf 62.55 EUR), Wienerberger (+ 2.63 Prozent auf 17.92 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1.52 Prozent auf 73.40 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen STRABAG SE (-1.29 Prozent auf 107.40 EUR), OMV (-1.13 Prozent auf 69.90 EUR), UNIQA Insurance (-1.06 Prozent auf 18.60 EUR), Vienna Insurance (-0.98 Prozent auf 70.60 EUR) und PORR (-0.56 Prozent auf 35.80 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 112’343 Aktien gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 46.148 Mrd. Euro den grössten Anteil.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den ATX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.59 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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