Mayr-Melnhof Karton Aktie 218214 / AT0000938204
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Index-Performance im Blick
|
22.09.2026 12:26:19
Handel in Wien: ATX am Mittag im Aufwind
Das macht das Börsenbarometer in Wien.
Am Dienstag tendiert der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0.50 Prozent fester bei 6’935.26 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 192.729 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der ATX 0.097 Prozent höher bei 6’907.26 Punkten, nach 6’900.56 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 6’942.22 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’868.73 Punkten lag.
So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Stand von 6’631.80 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 22.06.2026, den Stand von 6’594.82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4’608.87 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 29.59 Prozent aufwärts. Bei 6’942.22 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5’007.83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im ATX
Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 5.88 Prozent auf 198.00 EUR), DO (+ 3.60 Prozent auf 195.80 EUR), Verbund (+ 2.88 Prozent auf 62.55 EUR), Wienerberger (+ 2.63 Prozent auf 17.92 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1.52 Prozent auf 73.40 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen STRABAG SE (-1.29 Prozent auf 107.40 EUR), OMV (-1.13 Prozent auf 69.90 EUR), UNIQA Insurance (-1.06 Prozent auf 18.60 EUR), Vienna Insurance (-0.98 Prozent auf 70.60 EUR) und PORR (-0.56 Prozent auf 35.80 EUR) unter Druck.
Die meistgehandelten ATX-Aktien
Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 112’343 Aktien gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 46.148 Mrd. Euro den grössten Anteil.
ATX-Fundamentaldaten im Fokus
Unter den ATX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.59 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Vienna Insurance
|
12:26
|Handel in Wien: ATX am Mittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
09:28
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Wien: ATX zum Start auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
18.09.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX sackt ab (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime gibt mittags nach (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Schwache Performance in Wien: ATX sackt ab (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Schwache Performance in Wien: ATX verliert zum Start des Freitagshandels (finanzen.ch)
Analysen zu Vienna Insurance
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6’918.21
|0.26%
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas höher -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag leicht aufwärts, während der deutsche Leitindex anzieht. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.