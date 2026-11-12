ATX 998663 / AT0000999982
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12.11.2026 15:58:13
Handel in Wien: ATX am Donnerstagnachmittag in der Verlustzone
Der ATX verliert am Nachmittag an Boden.
Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0.47 Prozent schwächer bei 6’707.33 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 193.234 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0.022 Prozent auf 6’737.36 Punkte an der Kurstafel, nach 6’738.85 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 6’689.44 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’765.46 Punkten lag.
ATX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn gewann der ATX bereits um 4.24 Prozent. Vor einem Monat, am 12.10.2026, lag der ATX-Kurs bei 6’609.76 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, wurde der ATX mit 6’710.19 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, stand der ATX noch bei 4’931.68 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 25.33 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7’043.27 Punkten. Bei 5’007.83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Gewinner und Verlierer im ATX
Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 2.18 Prozent auf 75.00 EUR), DO (+ 1.56 Prozent auf 228.50 EUR), Verbund (+ 0.89 Prozent auf 73.70 EUR), voestalpine (+ 0.57 Prozent auf 38.60 EUR) und Lenzing (+ 0.53 Prozent auf 11.36 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Wienerberger (-2.56 Prozent auf 16.76 EUR), STRABAG SE (-2.18 Prozent auf 107.80 EUR), Raiffeisen (-1.87 Prozent auf 63.00 EUR), Palfinger (-0.88 Prozent auf 28.00 EUR) und Erste Group Bank (-0.85 Prozent auf 117.00 EUR).
ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Aktie im ATX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 439’672 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 45.721 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus
Die OMV-Aktie hat mit 7.03 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.75 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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