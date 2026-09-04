Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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04.09.2026 15:58:14
Handel in Paris: Das macht der CAC 40 am Freitagnachmittag
Beim CAC 40 stehen die Signale heute auf Stabilisierung.
Um 15:41 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0.16 Prozent schwächer bei 8’272.77 Punkten. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2.493 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0.238 Prozent tiefer bei 8’266.65 Punkten, nach 8’286.40 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 8’254.68 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8’297.07 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche fiel der CAC 40 bereits um 1.57 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8’666.63 Punkten auf. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 04.06.2026, einen Stand von 8’244.29 Punkten auf. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 04.09.2025, einen Wert von 7’698.92 Punkten auf.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0.946 Prozent zu. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die teuersten Konzerne im CAC 40
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 369’257 Aktien gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 215.942 Mrd. Euro den grössten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.83 erwartet. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.71 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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