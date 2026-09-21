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Index-Performance im Blick 21.09.2026 09:28:14

Handel in Paris: CAC 40 zum Start mit Zuschlägen

Handel in Paris: CAC 40 zum Start mit Zuschlägen

Am Montagmorgen geht es für den CAC 40 erneut nach oben.

Stellantis
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Um 09:11 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0.52 Prozent fester bei 8’106.96 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.413 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0.481 Prozent fester bei 8’103.85 Punkten, nach 8’065.02 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8’125.25 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8’103.85 Punkten.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Monat, am 21.08.2026, bei 8’484.43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wurde der CAC 40 mit 8’421.14 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 7’853.59 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1.08 Prozent abwärts. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 2’902 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 199.777 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

CAC 40-Fundamentaldaten im Blick

Im CAC 40 hat die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.05 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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