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04.11.2026 09:28:15
Handel in Paris: CAC 40 zum Start des Mittwochshandels stärker
Der CAC 40 bleibt auch heute auf Erholungskurs.
Um 09:10 Uhr klettert der CAC 40 im Euronext-Handel um 0.33 Prozent auf 8’047.15 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2.416 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 0.177 Prozent stärker bei 8’034.53 Punkten, nach 8’020.31 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 8’030.69 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8’047.26 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 1.11 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der CAC 40 mit 7’897.19 Punkten berechnet. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 04.08.2026, einen Stand von 8’666.63 Punkten auf. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 04.11.2025, einen Stand von 8’067.53 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 1.81 Prozent nach. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8’755.03 Punkten. 7’505.27 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 5’619 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 232.181 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick
Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Carrefour-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.21 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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