Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|CAC 40-Performance
|
01.09.2026 15:58:15
Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich am Dienstagnachmittag schwächer
Aktuell halten sich die Anleger in Paris zurück.
Am Dienstag geht es im CAC 40 um 15:40 Uhr via Euronext um 0.14 Prozent auf 8’322.43 Punkte nach unten. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2.534 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.166 Prozent höher bei 8’348.35 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8’334.50 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 8’290.35 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8’372.55 Punkten lag.
CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, stand der CAC 40 bei 8’509.64 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.06.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8’146.59 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 01.09.2025, den Stand von 7’707.90 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1.55 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Punkten erreicht.
Die teuersten CAC 40-Konzerne
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 306’601 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 225.361 Mrd. Euro.
CAC 40-Fundamentaldaten im Blick
Die Renault-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.52 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Stellantis
|
17:58
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
16:29
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
15:58
|Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
12:29
|Stellantis Aktie News: Stellantis verliert am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel: CAC 40 schwächelt (finanzen.ch)
|
09:29
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 klettert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Stellantis-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August (finanzen.net)