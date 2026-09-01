Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich am Dienstagnachmittag schwächer

Am Dienstag geht es im CAC 40 um 15:40 Uhr via Euronext um 0.14 Prozent auf 8’322.43 Punkte nach unten. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2.534 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.166 Prozent höher bei 8’348.35 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8’334.50 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 8’290.35 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8’372.55 Punkten lag.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, stand der CAC 40 bei 8’509.64 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.06.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8’146.59 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 01.09.2025, den Stand von 7’707.90 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1.55 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Punkten erreicht.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 306’601 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 225.361 Mrd. Euro.

CAC 40-Fundamentaldaten im Blick

Die Renault-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.52 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch