Handel in Paris: CAC 40 steigt zum Handelsstart

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 09:10 Uhr um 0.10 Prozent stärker bei 8’510.15 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.473 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.025 Prozent auf 8’504.07 Punkte an der Kurstafel, nach 8’501.91 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Donnerstag bei 8’510.40 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8’502.48 Punkten erreichte.

CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 1.37 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.07.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8’340.11 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8’117.42 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, bei 7’973.03 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3.84 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Punkten registriert.

Welche CAC 40-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 16’429 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 220.246 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.68 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.74 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch