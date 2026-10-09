Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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09.10.2026 09:28:18
Handel in Paris: CAC 40 startet mit Gewinnen
Das macht das Börsenbarometer in Paris aktuell.
Um 09:11 Uhr steht im Euronext-Handel ein Plus von 0.82 Prozent auf 7’793.04 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.325 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.800 Prozent stärker bei 7’791.51 Punkten in den Handel, nach 7’729.69 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 7’801.02 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7’783.03 Punkten lag.
So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 0.699 Prozent. Der CAC 40 stand vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 8’156.67 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8’326.62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, stand der CAC 40 bei 8’041.36 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4.91 Prozent abwärts. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Welche Aktien im CAC 40 den grössten Börsenwert aufweisen
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 10’658 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 198.900 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte
Die Renault-Aktie präsentiert mit 4.36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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