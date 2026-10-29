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29.10.2026 09:28:20
Handel in Paris: CAC 40 startet in der Gewinnzone
Der CAC 40 setzt seinen Aufwärtstrend auch am vierten Tag der Woche fort und verbucht erneut Gewinne.
Am Donnerstag gewinnt der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext 0.73 Prozent auf 7’944.31 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.370 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.570 Prozent auf 7’931.91 Punkte an der Kurstafel, nach 7’886.96 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 7’949.07 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7’923.22 Punkten lag.
CAC 40 seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 1.64 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 29.09.2026, den Wert von 8’035.87 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 29.07.2026, einen Stand von 8’408.27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8’200.88 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 3.06 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Punkten erreicht.
CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13’829 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 225.346 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.67 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.10 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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