CAC 40 im Blick 06.02.2026 15:58:30

Handel in Paris: CAC 40 nachmittags mit Zuschlägen

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Paris zuversichtlich.

Airbus
175.30 CHF 0.54%
Kaufen Verkaufen

Der CAC 40 steigt im Euronext-Handel um 15:40 Uhr um 0.39 Prozent auf 8’270.49 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.473 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0.283 Prozent auf 8’214.85 Punkte an der Kurstafel, nach 8’238.17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8’271.15 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8’175.09 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 2.30 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 06.01.2026, notierte der CAC 40 bei 8’237.43 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.11.2025, wies der CAC 40 7’964.77 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 06.02.2025, wurde der CAC 40 mit 8’007.62 Punkten berechnet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 0.919 Prozent nach oben. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8’396.72 Punkten. Bei 7’996.59 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 5’533’515 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 267.158 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick

Unter den CAC 40-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 1.83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.49 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

