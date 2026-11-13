CAC 40 998033 / FR0003500008
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13.11.2026 15:58:17
Handel in Paris: CAC 40 nachmittags freundlich
Am Nachmittag agieren die Börsianer in Paris vorsichtiger.
Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 0.08 Prozent fester bei 8’368.02 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.500 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.213 Prozent auf 8’343.53 Punkte an der Kurstafel, nach 8’361.36 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8’337.90 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8’377.20 Punkten.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 3.22 Prozent. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 13.10.2026, einen Wert von 7’827.63 Punkten auf. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 13.08.2026, einen Stand von 8’650.56 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8’232.49 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2.11 Prozent aufwärts. Bei 8’755.03 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Zählern erreicht.
Welche CAC 40-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 204’746 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 237.580 Mrd. Euro weist die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der CAC 40-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.63 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.69 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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