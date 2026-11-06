Handel in Paris: CAC 40 liegt am Freitagmittag im Minus

Um 12:08 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 1.79 Prozent tiefer bei 8’058.19 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2.461 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der CAC 40 1.22 Prozent tiefer bei 8’105.06 Punkten, nach 8’205.37 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8’139.69 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8’057.86 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 1.25 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7’865.07 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 06.08.2026, einen Wert von 8’699.71 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, lag der CAC 40 bei 7’964.77 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 1.67 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7’505.27 Zählern.

Diese CAC 40-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 55’901 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 mit 236.570 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Titel auf

2026 hat die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Carrefour-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.96 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch