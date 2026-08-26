Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’554 0.2%  SPI 20’437 0.1%  Dow 53’464 -0.2%  DAX 26’286 0.1%  Euro 0.9382 0.0%  EStoxx50 6’471 0.2%  Gold 4’594 -1.4%  Bitcoin 63’355 0.7%  Dollar 1 0.0%  Öl 87 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Lonza1384101DocMorris4261528Swiss Re12688156Givaudan1064593Sunrise Communications138622040
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So verdienen Reiseblogger Geld
Erste Schätzungen: Adobe präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Gold-ETF Schweiz: Warum hierzulande erlaubt ist, was in der EU verboten ist
Roche-Aktie: US-Zulassung für erweiterten Einsatz von HER2-Krebstests erhalten
Kräftiges Plus bei der Salesforce-Aktie nach deutlich besser als erwartetem Gewinn
Suche...

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Fokus 26.08.2026 17:58:11

Handel in Paris: CAC 40 letztendlich in Grün

Handel in Paris: CAC 40 letztendlich in Grün

So bewegte sich der CAC 40 zum Handelsschluss.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
425.96 CHF 0.71%
Kaufen Verkaufen

Zum Handelsende bewegte sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0.27 Prozent fester bei 8’462.39 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.464 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.351 Prozent auf 8’468.79 Punkte an der Kurstafel, nach 8’439.20 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8’503.65 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8’462.39 Punkten.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gab der CAC 40 bereits um 0.229 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der CAC 40 mit 8’372.28 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8’173.11 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 7’709.81 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3.26 Prozent aufwärts. Bei 8’755.03 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 7’505.27 Punkte.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 278’848 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 225.952 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf

In diesem Jahr hat die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.19 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten