Handel in Paris: CAC 40 letztendlich in Grün

Zum Handelsende bewegte sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0.27 Prozent fester bei 8’462.39 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.464 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.351 Prozent auf 8’468.79 Punkte an der Kurstafel, nach 8’439.20 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8’503.65 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8’462.39 Punkten.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gab der CAC 40 bereits um 0.229 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der CAC 40 mit 8’372.28 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8’173.11 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 7’709.81 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3.26 Prozent aufwärts. Bei 8’755.03 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 7’505.27 Punkte.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 278’848 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 225.952 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf

In diesem Jahr hat die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.19 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch