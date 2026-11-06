CAC 40 998033 / FR0003500008
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06.11.2026 17:58:14
Handel in Paris: CAC 40 fällt zum Handelsende
Der CAC 40 verzeichnete heute Verluste.
Am Freitag stand der CAC 40 via Euronext zum Handelsende 0.81 Prozent im Minus bei 8’139.00 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.461 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8’105.06 Zählern und damit 1.22 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (8’205.37 Punkte).
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8’049.64 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8’140.54 Punkten.
CAC 40-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 2.26 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7’865.07 Punkten. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 06.08.2026, mit 8’699.71 Punkten bewertet. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, bei 7’964.77 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0.686 Prozent abwärts. Bei 8’755.03 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7’505.27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Welche CAC 40-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 368’459 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 236.570 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.79 zu Buche schlagen. Die Carrefour-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.96 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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