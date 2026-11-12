Handel in Paris: CAC 40-Börsianer greifen zum Start zu

Am Donnerstag steht der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext 0.56 Prozent im Plus bei 8’379.40 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2.485 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.398 Prozent auf 8’366.07 Punkte an der Kurstafel, nach 8’332.87 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Donnerstag bei 8’389.65 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8’366.07 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der CAC 40 bereits um 3.36 Prozent. Der CAC 40 wurde vor einem Monat, am 12.10.2026, mit 7’832.88 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8’674.94 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 12.11.2025, den Stand von 8’241.24 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2.25 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 34’581 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LOréal mit 236.091 Mrd. Euro im CAC 40 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Carrefour-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.60 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch