Handel in Paris: CAC 40 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Schlussendlich ging der CAC 40 nahezu unverändert (plus 0.03 Prozent) bei 8’669.30 Punkten aus dem Handel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.516 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.204 Prozent stärker bei 8’684.27 Punkten in den Handel, nach 8’666.63 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 8’656.73 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8’693.89 Punkten lag.

CAC 40 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 1.20 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8’508.07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8’062.31 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7’621.04 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 5.78 Prozent zu Buche. Bei 8’693.89 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Zählern markiert.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 527’654 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 239.503 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.58 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.90 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch