Renault Aktie 293557 / FR0000131906
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|CAC 40-Marktbericht
|
05.08.2026 17:58:13
Handel in Paris: CAC 40 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone
Schlussendlich herrschte in Paris ein ruhiger Handel.
Schlussendlich ging der CAC 40 nahezu unverändert (plus 0.03 Prozent) bei 8’669.30 Punkten aus dem Handel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.516 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.204 Prozent stärker bei 8’684.27 Punkten in den Handel, nach 8’666.63 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 8’656.73 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8’693.89 Punkten lag.
CAC 40 auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 1.20 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8’508.07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8’062.31 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7’621.04 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 5.78 Prozent zu Buche. Bei 8’693.89 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Zählern markiert.
CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 527’654 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 239.503 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
KGV und Dividende der CAC 40-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.58 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.90 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Airbus SE
|
17:58
|Gewinne in Paris: CAC 40 beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
15:58
|Optimismus in Paris: CAC 40 am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel: CAC 40 verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.ch)
|
12:26
|Gewinne in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 am Freitagmittag steigen (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Freitagssitzung im Plus (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 letztendlich freundlich (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 bewegt sich zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Stellantis
|11:05
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|11:05
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|11:05
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|14.07.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Airbus am 05.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8’714.93
|0.17%
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.