Handel in Paris: Börsianer lassen CAC 40 zum Start steigen

Am Freitag notiert der CAC 40 um 09:10 Uhr via Euronext 0.30 Prozent stärker bei 7’858.66 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.381 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.161 Prozent auf 7’847.96 Punkte an der Kurstafel, nach 7’835.31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7’836.27 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’860.60 Zählern.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 3.11 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 02.09.2026, den Wert von 8’280.63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8’474.86 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 02.10.2025, den Stand von 8’056.63 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 4.11 Prozent. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 9’812 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 201.583 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus

2026 verzeichnet die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.67 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch