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26.10.2026 09:28:10
Handel in Paris: Börsianer lassen CAC 40 zum Start des Montagshandels steigen
Das macht das Börsenbarometer in Paris aktuell.
Am Montag erhöht sich der CAC 40 um 09:10 Uhr via Euronext um 0.57 Prozent auf 7’827.32 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.341 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0.433 Prozent fester bei 7’816.51 Punkten, nach 7’782.82 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des CAC 40 betrug 7’814.41 Punkte, das Tageshoch hingegen 7’832.34 Zähler.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, einen Stand von 8’077.80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8’372.28 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der CAC 40 auf 8’225.63 Punkte taxiert.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4.49 Prozent nach unten. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Welche Aktien im CAC 40 das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 36’398 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 232.075 Mrd. Euro weist die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.50 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.36 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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