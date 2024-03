Handel in New York: Zum Handelsende Gewinne im S&P 500

Der S&P 500 bewegte sich im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 1.03 Prozent höher bei 5’157.36 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 42.319 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.652 Prozent auf 5’138.06 Punkte an der Kurstafel, nach 5’104.76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5’128.21 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5’165.62 Punkten verzeichnete.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der S&P 500 bereits um 0.514 Prozent. Vor einem Monat, am 07.02.2024, stand der S&P 500 noch bei 4’995.06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.12.2023, wies der S&P 500 einen Stand von 4’585.59 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.03.2023, betrug der S&P 500-Kurs 3’986.37 Punkte.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8.74 Prozent nach oben. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 5’165.62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Punkten registriert.

Tops und Flops im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Kroger (+ 9.88 Prozent auf 55.48 USD), Microchip Technology (+ 6.30 Prozent auf 93.34 USD), Edwards Lifesciences (+ 6.20 Prozent auf 93.81 USD), Perrigo Company (+ 5.70 Prozent auf 29.69 USD) und Monolithic Power Systems (+ 4.95 Prozent auf 767.60 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil SVB Financial Group (-14.29 Prozent auf 0.06 USD), First Republic Bank (-14.00 Prozent auf 0.04 USD), Hewlett Packard Enterprise (-3.14 Prozent auf 18.18 USD), Brown-Forman B (-3.07 Prozent auf 54.60 USD) und Campbell Soup (-2.84 Prozent auf 42.07 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 weist die Apple-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 20’961’075 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2.747 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. First Republic Bank-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 240.00 Prozent gelockt.

