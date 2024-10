Handel in New York: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im Dow Jones

Zum Handelsschluss tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0.81 Prozent höher bei 42’352.75 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 14.016 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.209 Prozent fester bei 42’099.53 Punkten, nach 42’011.59 Punkten am Vortag.

Bei 42’361.38 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 41’972.11 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0.149 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 04.09.2024, den Stand von 40’974.97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2024, stand der Dow Jones bei 39’308.00 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 04.10.2023, einen Stand von 33’129.55 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 12.30 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 42’628.32 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 37’122.95 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Boeing (+ 2.98 Prozent auf 155.00 USD), JPMorgan Chase (+ 2.92 Prozent auf 211.22 USD), American Express (+ 2.75 Prozent auf 275.97 USD), Amazon (+ 2.50 Prozent auf 186.51 USD) und Salesforce (+ 2.43 Prozent auf 287.75 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Home Depot (-0.78 Prozent auf 408.36 USD), Verizon (-0.76 Prozent auf 44.18 USD), Procter Gamble (-0.73 Prozent auf 168.88 USD), Coca-Cola (-0.50 Prozent auf 70.17 USD) und Merck (-0.37 Prozent auf 109.77 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 13’904’008 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones mit 3.126 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9.71 erwartet. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.04 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

