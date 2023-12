Handel in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell

Um 20:00 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 0.09 Prozent auf 14’547.01 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.153 Prozent auf 14’555.68 Punkte an der Kurstafel, nach 14’533.40 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 14’600.45 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14’517.52 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1.44 Prozent. Vor einem Monat, am 13.11.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 13’767.74 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 13.09.2023, notierte der NASDAQ Composite bei 13’813.59 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.12.2022, wurde der NASDAQ Composite mit 11’256.81 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2023 stieg der Index bereits um 40.05 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 14’600.45 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10’265.04 Zählern registriert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Alvarion (+ 9’900.00 Prozent auf 0.00 USD), ACADIA Pharmaceuticals (+ 33.11 Prozent auf 28.18 USD), Photronics (+ 15.81 Prozent auf 25.05 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 11.80 Prozent auf 399.96 USD) und Corcept Therapeutics (+ 5.35 Prozent auf 29.34 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil American Bio Medica (-66.67 Prozent auf 0.00 USD), EMCORE (-21.72 Prozent auf 0.41 USD), Sangamo Therapeutics (-8.76 Prozent auf 0.40 USD), Ebix (-7.03 Prozent auf 4.10 USD) und Comtech Telecommunications (-4.97 Prozent auf 7.27 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 6’327’893 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2.785 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2023 laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2.48 zu Buche schlagen. Die CRESUD-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 39.14 Prozent, die höchste im Index.

