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NASDAQ 100 im Blick 08.10.2026 20:03:25

Handel in New York: So steht der NASDAQ 100 am Nachmittag

Handel in New York: So steht der NASDAQ 100 am Nachmittag

Der NASDAQ 100 gibt sich derzeit schwächer.

Am Donnerstag verbucht der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ ein Minus in Höhe von 1.58 Prozent auf 30’666.90 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0.561 Prozent schwächer bei 30’985.23 Punkten, nach 31’160.08 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 31’125.13 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30’556.40 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ 100 bereits um 0.473 Prozent nach. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29’507.70 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 08.07.2026, bei 29’252.56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25’136.62 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 21.66 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31’361.37 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Diamondback Energy (+ 3.75 Prozent auf 191.30 USD), Take Two (+ 3.61 Prozent auf 211.38 USD), Old Dominion Freight Line (+ 2.88 Prozent auf 180.66 USD), Walmart (+ 2.68 Prozent auf 111.06 USD) und Monster Beverage (+ 2.38 Prozent auf 43.90 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Astera Labs (-7.68 Prozent auf 352.90 USD), CoreWeave (-7.50 Prozent auf 81.82 USD), Arm (-7.34 Prozent auf 272.75 USD), Nebius (-7.28 Prozent auf 219.88 USD) und Intel (-6.66 Prozent auf 105.59 USD) unter Druck.

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 12’008’850 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5.147 Bio. Euro.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr präsentiert die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 7.29 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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