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NASDAQ Composite-Kursentwicklung 06.10.2026 18:00:07

Handel in New York: So performt der NASDAQ Composite am Dienstagmittag

Handel in New York: So performt der NASDAQ Composite am Dienstagmittag

Am zweiten Tag der Woche wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Repligen
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Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0.78 Prozent fester bei 27’692.14 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.596 Prozent höher bei 27’641.17 Punkten in den Dienstagshandel, nach 27’477.31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 27’613.54 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27’722.75 Zählern.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 26’506.99 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 26’121.16 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 22’941.67 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 19.18 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 27’722.75 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit CIENA (+ 10.39 Prozent auf 430.16 USD), BlackBerry (+ 5.40 Prozent auf 9.57 USD), Modine Manufacturing (+ 5.19 Prozent auf 192.41 USD), Cogent Communications (+ 5.12 Prozent auf 9.34 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (+ 4.35 Prozent auf 8.40 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Donegal Group B (-8.18 Prozent auf 16.06 USD), Myriad Genetics (-6.88 Prozent auf 4.27 USD), Neogen (-5.27 Prozent auf 12.33 USD), OraSure Technologies (-5.11 Prozent auf 3.90 USD) und Repligen (-5.11 Prozent auf 179.82 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. 11’518’558 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 5.123 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 17.24 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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