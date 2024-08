Handel in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Mittag

Am Dienstag erhöht sich der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ um 1.79 Prozent auf 17’081.74 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.978 Prozent fester bei 16’944.74 Punkten in den Handel, nach 16’780.61 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 16’943.95 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 17’094.46 Einheiten.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 18’398.45 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.05.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 16’388.24 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 13’644.85 Punkte.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 15.68 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 18’671.07 Punkte. Bei 14’477.57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Starbucks (+ 20.36 Prozent auf 92.71 USD), FreightCar America (+ 17.65 Prozent auf 4.20 USD), Dixie Group (+ 14.36 Prozent auf 0.90 USD), Big 5 Sporting Goods (+ 7.77 Prozent auf 1.60 USD) und Lifetime Brands (+ 7.28 Prozent auf 7.07 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Sangamo Therapeutics (-6.82 Prozent auf 1.03 USD), Sify (-6.31 Prozent auf 0.34 USD), Innodata (-4.44 Prozent auf 17.65 USD), Commercial Vehicle Group (-4.38 Prozent auf 3.06 USD) und Harvard Bioscience (-3.39 Prozent auf 2.85 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die Starbucks-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 22’061’446 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.006 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Ebix-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 19.46 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

