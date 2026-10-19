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19.10.2026 16:01:00
Handel in New York: S&P 500 zum Start des Montagshandels im Aufwind
Wie bereits am Vortag richtet sich der S&P 500 auch aktuell in der Gewinnzone ein.
Der S&P 500 verbucht im NYSE-Handel um 15:57 Uhr Gewinne in Höhe von 0.45 Prozent auf 7’693.73 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 63.665 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.533 Prozent auf 7’700.25 Punkte an der Kurstafel, nach 7’659.44 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 7’706.27 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’689.42 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7’650.50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7’457.69 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, mit 6’664.01 Punkten bewertet.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12.18 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7’844.52 Punkten. 6’316.91 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im S&P 500
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Sandisk (+ 6.55 Prozent auf 1’384.42 USD), Western Digital (+ 5.60 Prozent auf 350.60 USD), Intel (+ 5.56 Prozent auf 94.85 USD), Teradyne (+ 4.76 Prozent auf 340.48 USD) und Marvell Technology (+ 4.70 Prozent auf 238.53 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Cerebras Systems (-3.68 Prozent auf 122.53 USD), Ameriprise Financial (-3.18 Prozent auf 484.87 USD), Dominos Pizza (-2.62 Prozent auf 300.56 USD), CoStar Group (-2.51 Prozent auf 31.50 USD) und The Mosaic (-2.23 Prozent auf 18.40 USD).
Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 3’429’440 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 4.598 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.80 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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