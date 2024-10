Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone

Zum Handelsende notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0.27 Prozent höher bei 5’823.52 Punkten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 48.962 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.591 Prozent auf 5’842.44 Punkte an der Kurstafel, nach 5’808.12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5’823.08 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5’842.92 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.09.2024, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 5’738.17 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5’459.10 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, wurde der S&P 500 auf 4’117.37 Punkte taxiert.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 22.79 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 5’878.46 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Albemarle (+ 4.95 Prozent auf 98.14 USD), Carnival (+ 4.83 Prozent auf 21.92 USD), Hanesbrands (+ 4.60 Prozent auf 7.27 USD), 3M (+ 4.44 Prozent auf 130.29 USD) und Nucor (+ 4.42 Prozent auf 147.73 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil APA (-4.51 Prozent auf 23.70 USD), Centene (-4.00 Prozent auf 61.65 USD), ResMed (-3.61 Prozent auf 246.83 USD), Diamondback Energy (-3.36 Prozent auf 178.19 USD) und Molina Healthcare (-3.18 Prozent auf 315.20 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 32’084’858 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.256 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die First Republic Bank-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 600.00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch