Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels mit Gewinnen

Der S&P 500 gewann im NYSE-Handel zum Handelsende 0.38 Prozent auf 5’455.21 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 44.241 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.151 Prozent auf 5’442.62 Punkte an der Kurstafel, nach 5’434.43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 5’415.91 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5’463.22 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 1.93 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, bei 5’615.35 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 14.05.2024, den Wert von 5’246.68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 4’489.72 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 15.02 Prozent nach oben. Bei 5’669.67 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 4’682.11 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell First Republic Bank (+ 104.55 Prozent auf 0.02 USD), Kellanova (ex Kelloggs) (+ 7.76 Prozent auf 80.28 USD), Progressive (+ 5.40 Prozent auf 234.34 USD), Allstate (+ 5.23 Prozent auf 180.95 USD) und Charles Schwab (+ 4.59 Prozent auf 65.36 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen SVB Financial Group (-44.44 Prozent auf 0.01 USD), Albemarle (-5.66 Prozent auf 72.85 USD), VF (-5.45 Prozent auf 16.83 USD), Etsy (-4.74 Prozent auf 51.50 USD) und Tesla (-3.10 Prozent auf 201.38 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 64’462’817 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.007 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Die First Republic Bank-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600.00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

