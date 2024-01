Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels in Grün

Am Mittwoch kletterte der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss um 0.57 Prozent auf 4’783.45 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 39.876 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.063 Prozent auf 4’759.49 Punkte an der Kurstafel, nach 4’756.50 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4’790.80 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4’756.20 Punkten.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der S&P 500 bereits um 1.70 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, einen Wert von 4’604.37 Punkten auf. Der S&P 500 wurde vor drei Monaten, am 10.10.2023, mit 4’358.24 Punkten bewertet. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 10.01.2023, bei 3’919.25 Punkten.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit SVB Financial Group (+ 185.71 Prozent auf 0.20 USD), First Republic Bank (+ 131.82 Prozent auf 0.13 USD), Intuitive Surgical (+ 10.25 Prozent auf 364.45 USD), Organon Company (+ 6.17 Prozent auf 17.20 USD) und Palo Alto Networks (+ 5.22 Prozent auf 316.09 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Quest Diagnostics (-3.53 Prozent auf 137.10 USD), Capital One Financial (-3.00 Prozent auf 128.94 USD), Phillips 66 (-2.85 Prozent auf 129.41 USD), Etsy (-2.72 Prozent auf 74.72 USD) und Walgreens Boots Alliance (-2.68 Prozent auf 24.68 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 13’987’373 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2.639 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Mit 218.18 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

