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Kursentwicklung im Fokus 12.06.2026 22:33:40

Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Freitagshandels fester

Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Freitagshandels fester

Am fünften Tag der Woche zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.

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Am Freitag erhöhte sich der S&P 500 via NYSE letztendlich um 0.50 Prozent auf 7’431.46 Punkte. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 59.363 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.384 Prozent auf 7’422.71 Punkte an der Kurstafel, nach 7’394.30 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 7’363.01 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7’456.40 Punkten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 0.122 Prozent. Vor einem Monat, am 12.05.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7’400.96 Punkten auf. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 12.03.2026, bei 6’672.62 Punkten. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 12.06.2025, bei 6’045.26 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.35 Prozent aufwärts. Bei 7’620.90 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell The Mosaic (+ 7.59 Prozent auf 22.69 USD), Seagate Technology (+ 7.25 Prozent auf 931.04 USD), Albemarle (+ 7.14 Prozent auf 170.42 USD), Intel (+ 6.51 Prozent auf 124.57 USD) und Western Digital (+ 6.35 Prozent auf 562.93 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil KLA-Tencor (-89.45 Prozent auf 254.54 USD), EchoStar A (-10.97 Prozent auf 114.08 USD), Adobe (-6.76 Prozent auf 204.02 USD), Cerebras Systems (-5.54 Prozent auf 214.00 USD) und Carvana (-5.49 Prozent auf 64.10 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 31’492’874 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4.192 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12.50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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