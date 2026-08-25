Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen

Der S&P 500 notierte im NYSE-Handel zum Handelsende um 0.32 Prozent fester bei 7’677.28 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 61.334 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 7’679.36 Zählern und damit 0.346 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (7’652.86 Punkte).

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’650.92 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 7’686.11 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der S&P 500 7’411.98 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 7’473.47 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, wies der S&P 500 6’439.32 Punkte auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11.94 Prozent zu. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7’816.70 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6’316.91 Zählern.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Moderna (+ 14.36 Prozent auf 158.83 USD), Super Micro Computer (+ 9.35 Prozent auf 38.46 USD), Robinhood (+ 8.17 Prozent auf 112.09 USD), CDW (+ 7.23 Prozent auf 142.09 USD) und Lumentum (+ 6.67 Prozent auf 885.57 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Bath Body Works (-8.29 Prozent auf 17.58 USD), Albemarle (-5.89 Prozent auf 133.18 USD), Under Armour (-4.66 Prozent auf 5.12 USD), Under Armour (-4.40 Prozent auf 5.00 USD) und Dow (-4.07 Prozent auf 30.16 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 27’185’364 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.459 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 12.52 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch