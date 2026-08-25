First Republic Bank Aktie 12082173 / US33616C1009
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Kursentwicklung im Fokus
|
25.08.2026 22:34:09
Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen
Der S&P 500 ging im Plus aus dem Dienstagshandel.
Der S&P 500 notierte im NYSE-Handel zum Handelsende um 0.32 Prozent fester bei 7’677.28 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 61.334 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 7’679.36 Zählern und damit 0.346 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (7’652.86 Punkte).
Der S&P 500 verzeichnete bei 7’650.92 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 7’686.11 Einheiten.
S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der S&P 500 7’411.98 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 7’473.47 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, wies der S&P 500 6’439.32 Punkte auf.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11.94 Prozent zu. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7’816.70 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6’316.91 Zählern.
S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Moderna (+ 14.36 Prozent auf 158.83 USD), Super Micro Computer (+ 9.35 Prozent auf 38.46 USD), Robinhood (+ 8.17 Prozent auf 112.09 USD), CDW (+ 7.23 Prozent auf 142.09 USD) und Lumentum (+ 6.67 Prozent auf 885.57 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Bath Body Works (-8.29 Prozent auf 17.58 USD), Albemarle (-5.89 Prozent auf 133.18 USD), Under Armour (-4.66 Prozent auf 5.12 USD), Under Armour (-4.40 Prozent auf 5.00 USD) und Dow (-4.07 Prozent auf 30.16 USD).
Die teuersten Unternehmen im S&P 500
Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 27’185’364 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.459 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus
Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 12.52 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bath & Body Works
|
25.08.26
|Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Pluszeichen in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 mittags im Aufwind (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Ausblick: Bath Body Works stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
18.08.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 gibt am Dienstagnachmittag nach (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Börse New York: S&P 500 im Minus (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 fällt zum Handelsstart (finanzen.ch)