Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels leichter

Der S&P 500 notierte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0.93 Prozent leichter bei 5’708.75 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 46.925 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.116 Prozent leichter bei 5’755.81 Punkten in den Handel, nach 5’762.48 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 5’757.73 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5’681.28 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 5’648.40 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 01.07.2024, stand der S&P 500 noch bei 5’475.09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, erreichte der S&P 500 einen Wert von 4’288.05 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 20.37 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 5’767.37 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’682.11 Punkte.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Paychex (+ 4.92 Prozent auf 140.79 USD), APA (+ 4.91 Prozent auf 25.66 USD), ConocoPhillips (+ 3.88 Prozent auf 109.37 USD), Marathon Oil (+ 3.79 Prozent auf 27.64 USD) und Wynn Resorts (+ 3.72 Prozent auf 99.45 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Humana (-11.77 Prozent auf 279.45 USD), Lumen Technologies (-5.49 Prozent auf 6.71 USD), Dell Technologies (-4.54 Prozent auf 113.16 USD), Gap (-4.40 Prozent auf 21.08 USD) und Moderna (-4.34 Prozent auf 63.93 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 58’395’877 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.111 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick

Im S&P 500 weist die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 600.00 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

