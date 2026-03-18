Handel in New York: S&P 500 zeigt sich zum Handelsende schwächer

Schlussendlich bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 1.36 Prozent schwächer bei 6’624.70 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 54.630 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.379 Prozent leichter bei 6’690.63 Punkten, nach 6’716.09 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6’621.66 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6’705.18 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 0.744 Prozent. Vor einem Monat, am 18.02.2026, lag der S&P 500 noch bei 6’881.31 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.12.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’774.76 Punkten auf. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 18.03.2025, mit 5’614.66 Punkten bewertet.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 3.41 Prozent zu Buche. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7’002.28 Punkten. Bei 6’621.66 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Lyondellbasell Industries (+ 5.62 Prozent auf 75.20 USD), Sandisk (+ 4.65 Prozent auf 753.69 USD), Centene (+ 3.49 Prozent auf 36.16 USD), Molina Healthcare (+ 3.24 Prozent auf 148.63 USD) und Akamai (+ 2.85 Prozent auf 108.86 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Carvana (-7.49 Prozent auf 291.17 USD), Otis Worldwide (-6.67 Prozent auf 78.53 USD), Charter A (-6.08 Prozent auf 209.00 USD), The Trade Desk A (-6.06 Prozent auf 23.55 USD) und Amphenol (-5.41 Prozent auf 127.81 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 34’371’655 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 3.835 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Die Perrigo Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11.21 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch