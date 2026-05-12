Handel in New York: S&P 500 zeigt sich mittags leichter

Um 17:58 Uhr gibt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.88 Prozent auf 7’347.45 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 59.858 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.271 Prozent tiefer bei 7’392.74 Punkten in den Handel, nach 7’412.84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7’394.37 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’338.54 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, bei 6’816.89 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.02.2026, stand der S&P 500 noch bei 6’832.76 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.05.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’844.19 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7.13 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7’428.97 Punkten. Bei 6’316.91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Zebra Technologies (+ 17.73 Prozent auf 255.43 USD), Netflix (+ 3.87 Prozent auf 88.76 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 3.30 Prozent auf 449.54 USD), Philip Morris (+ 3.18 Prozent auf 187.91 USD) und Moderna (+ 3.18 Prozent auf 54.56 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Under Armour (-16.67 Prozent auf 4.90 USD), Under Armour (-16.58 Prozent auf 5.06 USD), QUALCOMM (-12.13 Prozent auf 208.72 USD), Intel (-9.43 Prozent auf 117.24 USD) und Sandisk (-8.27 Prozent auf 1’419.63 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 16’154’094 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4.450 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10.25 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch