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Kursentwicklung im Fokus 26.08.2026 18:00:07

Handel in New York: S&P 500 zeigt sich leichter

Handel in New York: S&P 500 zeigt sich leichter

Der Handel in New York verläuft heute in ruhigen Bahnen.

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Am Mittwoch fällt der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE um 0.05 Prozent auf 7’673.47 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 61.181 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.177 Prozent auf 7’663.70 Punkte an der Kurstafel, nach 7’677.28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7’688.36 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’662.90 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0.132 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, notierte der S&P 500 bei 7’411.98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7’519.12 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’465.94 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 11.88 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7’816.70 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Bath Body Works (+ 6.26 Prozent auf 18.68 USD), Gap (+ 5.61 Prozent auf 21.28 USD), CH Robinson Worldwide (+ 4.37 Prozent auf 149.94 USD), Williams Companies (+ 4.31 Prozent auf 74.14 USD) und Lumentum (+ 4.25 Prozent auf 923.16 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen Moderna (-7.47 Prozent auf 146.96 USD), Boston Scientific (-4.49 Prozent auf 47.62 USD), Intuit (-4.19 Prozent auf 342.50 USD), Kraft Heinz Company (-3.42 Prozent auf 24.46 USD) und Reddit (-3.38 Prozent auf 156.96 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 6’804’699 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.325 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12.46 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
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