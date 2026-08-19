NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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19.08.2026 18:00:44
Handel in New York: S&P 500 zeigt sich am Mittag fester
Der S&P 500 befindet sich aktuell im Aufwärtstrend.
Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.40 Prozent fester bei 7’722.58 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 62.273 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.387 Prozent auf 7’721.53 Punkte an der Kurstafel, nach 7’691.76 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 7’743.93 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7’700.07 Punkten lag.
S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche sank der S&P 500 bereits um 0.874 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7’457.69 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, wies der S&P 500 7’353.61 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’411.37 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 12.60 Prozent aufwärts. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’816.70 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6’316.91 Zählern.
S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger
Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Moderna (+ 122.65 Prozent auf 140.18 USD), Estée Lauder Companies (+ 15.39 Prozent auf 97.24 USD), Coinbase (+ 12.03 Prozent auf 163.82 USD), Merck (+ 10.80 Prozent auf 149.77 USD) und Newmont (+ 8.50 Prozent auf 125.84 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Keysight Technologies (-6.16 Prozent auf 320.00 USD), Dell Technologies (-5.91 Prozent auf 440.97 USD), Seagate Technology (-5.66 Prozent auf 852.57 USD), Lam Research (-5.60 Prozent auf 309.57 USD) und Teradyne (-5.44 Prozent auf 382.28 USD).
Welche S&P 500-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Moderna-Aktie. 21’818’854 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.696 Bio. Euro.
S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus
2026 präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12.67 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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