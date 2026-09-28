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S&P 500-Performance im Blick 28.09.2026 16:00:36

Handel in New York: S&P 500 verbucht zum Start Abschläge

Handel in New York: S&P 500 verbucht zum Start Abschläge

Der S&P 500 kann seine Vortagesgewinne am ersten Tag der Woche nicht halten.

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Der S&P 500 tendiert im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 0.44 Prozent tiefer bei 7’709.03 Punkten. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 63.619 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.435 Prozent schwächer bei 7’709.72 Punkten in den Handel, nach 7’743.41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7’721.70 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’697.57 Punkten verzeichnete.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 28.08.2026, wurde der S&P 500 mit 7’711.76 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Stand von 7’354.02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, notierte der S&P 500 bei 6’643.70 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 12.40 Prozent. Bei 7’816.70 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell NVIDIA (+ 3.58 Prozent auf 233.13 USD), Humana (+ 2.12 Prozent auf 406.36 USD), Caseys General Stores (+ 2.09 Prozent auf 610.96 USD), Universal Health Services (+ 2.02 Prozent auf 182.47 USD) und CF Industries (+ 1.94 Prozent auf 116.89 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Bloom Energy (-7.31 Prozent auf 267.60 USD), QUALCOMM (-7.11 Prozent auf 187.61 USD), DoorDash (-5.90 Prozent auf 181.95 USD), ServiceNow (-5.40 Prozent auf 128.29 USD) und Carvana (-4.96 Prozent auf 61.83 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 7’326’639 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.766 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Mit 14.79 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch

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