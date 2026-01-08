Handel in New York: S&P 500 verbucht schlussendlich Zuschläge

Letztendlich schloss der S&P 500 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.01 Prozent) bei 6’921.46 Punkten ab. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 55.602 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.075 Prozent schwächer bei 6’915.77 Punkten, nach 6’920.93 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 6’931.28 Punkte, das Tagestief hingegen 6’899.33 Zähler.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0.425 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.12.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’846.51 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6’753.72 Punkte. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 08.01.2025, den Stand von 5’918.25 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell APA (+ 8.47 Prozent auf 25.37 USD), Gap (+ 6.80 Prozent auf 28.42 USD), International Paper (+ 6.37 Prozent auf 42.08 USD), Huntington Ingalls Industries (+ 6.18 Prozent auf 378.47 USD) und Lyondellbasell Industries (+ 6.08 Prozent auf 47.64 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Seagate Technology (-7.72 Prozent auf 284.47 USD), Datadog A (-7.61 Prozent auf 130.68 USD), Comfort Systems USA (-6.15 Prozent auf 971.49 USD), Western Digital (-6.10 Prozent auf 187.68 USD) und Autodesk (-5.86 Prozent auf 276.58 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 43’136’054 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.895 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Mit 11.24 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Lyondellbasell Industries-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch