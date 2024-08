Handel in New York: S&P 500 verbucht schlussendlich Verluste

Der S&P 500 notierte im NYSE-Handel letztendlich um 3.00 Prozent schwächer bei 5’186.33 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 44.701 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 4.29 Prozent auf 5’116.93 Punkte an der Kurstafel, nach 5’346.56 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 5’250.89 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5’119.26 Punkten lag.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 05.07.2024, einen Wert von 5’567.19 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, mit 5’127.79 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, erreichte der S&P 500 einen Stand von 4’478.03 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 9.35 Prozent aufwärts. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5’669.67 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’682.11 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Kellogg (+ 16.23 Prozent auf 73.20 USD), Perrigo Company (+ 4.06 Prozent auf 28.70 USD), Tyson Foods (+ 2.09 Prozent auf 62.51 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 1.75 Prozent auf 134.82 USD) und Booking (+ 1.66 Prozent auf 3’383.43 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil SVB Financial Group (-45.54 Prozent auf 0.01 USD), Lumen Technologies (-15.64 Prozent auf 2.59 USD), Caesars Entertainment (-6.90 Prozent auf 33.20 USD), Walgreens Boots Alliance (-6.62 Prozent auf 10.72 USD) und Etsy (-6.57 Prozent auf 55.45 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 145’464’245 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.090 Bio. Euro den grössten Anteil.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Die SVB Financial Group-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Im Index bietet die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600.00 Prozent die höchste Dividendenrendite.

