Handel in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Verluste

Zum Handelsende tendierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0.71 Prozent leichter bei 7’631.47 Punkten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 61.905 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.611 Prozent auf 7’639.19 Punkte an der Kurstafel, nach 7’686.14 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7’611.20 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7’663.63 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7’489.72 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 01.06.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7’599.96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wurde der S&P 500 auf 6’460.26 Punkte taxiert.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 11.27 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7’816.70 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Moderna (+ 9.93 Prozent auf 154.27 USD), Edison International (+ 8.93 Prozent auf 58.80 USD), HP (+ 4.33 Prozent auf 31.32 USD), CF Industries (+ 4.28 Prozent auf 135.60 USD) und Howmet Aerospace (+ 4.06 Prozent auf 254.89 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Cadence Design Systems (-7.60 Prozent auf 313.04 USD), Interactive Brokers Group (-7.09 Prozent auf 90.39 USD), Dell Technologies (-6.80 Prozent auf 425.00 USD), Old Dominion Freight Line (-6.48 Prozent auf 187.01 USD) und Cerebras Systems (-6.31 Prozent auf 172.62 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 28’014’063 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.519 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 12.76 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch