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S&P 500-Marktbericht 01.09.2026 20:03:17

Handel in New York: S&P 500 verbucht am Nachmittag Verluste

Handel in New York: S&P 500 verbucht am Nachmittag Verluste

Das macht das Börsenbarometer in New York aktuell.

The Mosaic
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Am Dienstag bewegt sich der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0.66 Prozent tiefer bei 7’635.34 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 61.905 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.611 Prozent auf 7’639.19 Punkte an der Kurstafel, nach 7’686.14 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7’626.09 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7’663.63 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, mit 7’489.72 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7’599.96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 6’460.26 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 11.33 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7’816.70 Punkten. Bei 6’316.91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Moderna (+ 6.11 Prozent auf 148.91 USD), S&P Global (+ 4.30 Prozent auf 454.57 USD), The Mosaic (+ 3.90 Prozent auf 25.06 USD), Howmet Aerospace (+ 3.63 Prozent auf 253.84 USD) und Corteva (+ 3.43 Prozent auf 87.53 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Cadence Design Systems (-7.10 Prozent auf 314.72 USD), Palo Alto Networks (-6.21 Prozent auf 358.39 USD), Old Dominion Freight Line (-6.02 Prozent auf 187.92 USD), Interactive Brokers Group (-5.91 Prozent auf 91.54 USD) und Coinbase (-5.62 Prozent auf 177.55 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 10’177’630 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.519 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert mit 0.10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
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