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Index im Blick 02.09.2026 18:00:21

Handel in New York: S&P 500 steigt am Mittwochmittag

Handel in New York: S&P 500 steigt am Mittwochmittag

Am dritten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

Palo Alto Networks
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Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.51 Prozent stärker bei 7’670.58 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 61.765 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.120 Prozent stärker bei 7’640.60 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7’631.47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’681.19 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’633.62 Zählern.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der S&P 500 bereits um 0.350 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der S&P 500 mit 7’489.72 Punkten gehandelt. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 02.06.2026, einen Stand von 7’609.78 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, stand der S&P 500 noch bei 6’415.54 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11.84 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7’816.70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten markiert.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Reddit (+ 6.60 Prozent auf 154.19 USD), Cerebras Systems (+ 6.57 Prozent auf 183.96 USD), Lumen Technologies (+ 6.50 Prozent auf 6.80 USD), Charter A (+ 6.23 Prozent auf 155.30 USD) und DENTSPLY SIRONA (+ 5.99 Prozent auf 11.41 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Palo Alto Networks (-8.57 Prozent auf 331.06 USD), Palantir (-6.82 Prozent auf 167.65 USD), Edison International (-6.79 Prozent auf 54.81 USD), Datadog A (-5.24 Prozent auf 212.10 USD) und Fortinet (-4.56 Prozent auf 154.47 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 13’014’987 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.598 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

2026 weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.00 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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Charter Inc (A) (Charter Communications) 126.27 6.65% Charter Inc (A) (Charter Communications)
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DENTSPLY SIRONA Inc 9.24 1.95% DENTSPLY SIRONA Inc
Edison International 44.51 0.88% Edison International
First Republic Bank 0.00 0.00% First Republic Bank
Fortinet Inc 124.88 -5.31% Fortinet Inc
Lumen Technologies Inc Registered Shs 5.53 6.23% Lumen Technologies Inc Registered Shs
NVIDIA Corp. 183.21 4.26% NVIDIA Corp.
Palantir 137.93 -8.05% Palantir
Palo Alto Networks Inc 291.24 -6.23% Palo Alto Networks Inc
Reddit 117.91 -0.14% Reddit
Western Union Company 5.89 2.01% Western Union Company

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