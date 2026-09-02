Handel in New York: S&P 500 steigt am Mittwochmittag

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.51 Prozent stärker bei 7’670.58 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 61.765 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.120 Prozent stärker bei 7’640.60 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7’631.47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’681.19 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’633.62 Zählern.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der S&P 500 bereits um 0.350 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der S&P 500 mit 7’489.72 Punkten gehandelt. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 02.06.2026, einen Stand von 7’609.78 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, stand der S&P 500 noch bei 6’415.54 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11.84 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7’816.70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten markiert.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Reddit (+ 6.60 Prozent auf 154.19 USD), Cerebras Systems (+ 6.57 Prozent auf 183.96 USD), Lumen Technologies (+ 6.50 Prozent auf 6.80 USD), Charter A (+ 6.23 Prozent auf 155.30 USD) und DENTSPLY SIRONA (+ 5.99 Prozent auf 11.41 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Palo Alto Networks (-8.57 Prozent auf 331.06 USD), Palantir (-6.82 Prozent auf 167.65 USD), Edison International (-6.79 Prozent auf 54.81 USD), Datadog A (-5.24 Prozent auf 212.10 USD) und Fortinet (-4.56 Prozent auf 154.47 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 13’014’987 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.598 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

2026 weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.00 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch