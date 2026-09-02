Palantir Aktie 36244719 / US69608A1088
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index im Blick
|
02.09.2026 18:00:21
Handel in New York: S&P 500 steigt am Mittwochmittag
Am dritten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.
Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.51 Prozent stärker bei 7’670.58 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 61.765 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.120 Prozent stärker bei 7’640.60 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7’631.47 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’681.19 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’633.62 Zählern.
S&P 500 seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn sank der S&P 500 bereits um 0.350 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der S&P 500 mit 7’489.72 Punkten gehandelt. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 02.06.2026, einen Stand von 7’609.78 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, stand der S&P 500 noch bei 6’415.54 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11.84 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7’816.70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten markiert.
S&P 500-Top-Flop-Aktien
Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Reddit (+ 6.60 Prozent auf 154.19 USD), Cerebras Systems (+ 6.57 Prozent auf 183.96 USD), Lumen Technologies (+ 6.50 Prozent auf 6.80 USD), Charter A (+ 6.23 Prozent auf 155.30 USD) und DENTSPLY SIRONA (+ 5.99 Prozent auf 11.41 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Palo Alto Networks (-8.57 Prozent auf 331.06 USD), Palantir (-6.82 Prozent auf 167.65 USD), Edison International (-6.79 Prozent auf 54.81 USD), Datadog A (-5.24 Prozent auf 212.10 USD) und Fortinet (-4.56 Prozent auf 154.47 USD).
S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 13’014’987 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.598 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus
2026 weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.00 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Palantir
|
18:00
|Handel in New York: S&P 500 steigt am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
26.08.26
|NASDAQ-Handel: Schlussendlich Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.ch)
|
25.08.26
|The little-known French company trying to unseat Palantir in Europe (Financial Times)
|
24.08.26
|S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palantir von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
22.08.26
|Palantir-Aktie nach starkem Quartal: Ist die hohe Bewertung nach der starken Rally noch gerechtfertigt? (finanzen.ch)
|
21.08.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
21.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.ch)
|
21.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 mittags stärker (finanzen.ch)
Analysen zu Palantir
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7’673.53
|0.55%
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: SMI letztlich fester -- DAX zum Handelsende in Rot -- Asiens Börsen schlieesen im Minus
Der heimische Markt präsentierte sich zur Wochenmitte freundlich, während der deutsche Leitindex Verluste verbuchte. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.