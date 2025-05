Handel in New York: S&P 500 schwächelt am Mittwochmittag

Der S&P 500 sinkt im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0.15 Prozent auf 5’931.33 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 47.593 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.737 Prozent auf 5’896.70 Punkte an der Kurstafel, nach 5’940.46 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 5’899.65 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5’934.91 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der S&P 500 bereits um 0.482 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 21.04.2025, einen Wert von 5’158.20 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 21.02.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6’013.13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.05.2024, bewegte sich der S&P 500 bei 5’321.41 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 1.07 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 6’147.43 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’835.04 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Alphabet C (ex Google) (+ 4.75 Prozent auf 173.18 USD), Keysight Technologies (+ 4.72 Prozent auf 170.48 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 4.67 Prozent auf 171.64 USD), Super Micro Computer (+ 2.95 Prozent auf 44.03 USD) und Coinbase (+ 2.13 Prozent auf 266.96 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil VF (-11.30 Prozent auf 12.80 USD), Phillips 66 (-6.24 Prozent auf 113.36 USD), Advance Auto Parts (-5.94 Prozent auf 32.13 USD), AES (-5.60 Prozent auf 10.61 USD) und Palo Alto Networks (-5.43 Prozent auf 183.92 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 14’548’404 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im S&P 500 mit 3.011 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 1’200.00 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der First Republic Bank-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch