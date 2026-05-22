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Index-Performance im Blick 22.05.2026 22:33:55

Handel in New York: S&P 500 schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Handel in New York: S&P 500 schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Der S&P 500 befand sich heute im Aufwärtstrend.

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Der S&P 500 kletterte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0.37 Prozent auf 7’473.47 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 60.750 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.449 Prozent auf 7’479.15 Punkte an der Kurstafel, nach 7’445.72 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 7’506.32 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7’463.29 Punkten lag.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der S&P 500 bereits um 0.788 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.04.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7’137.90 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 6’909.51 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.05.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5’842.01 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 8.97 Prozent aufwärts. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’517.12 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6’316.91 Zählern.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Dell Technologies (+ 16.77 Prozent auf 295.19 USD), HP (+ 15.25 Prozent auf 25.24 USD), NetApp (+ 12.44 Prozent auf 139.36 USD), Skyworks Solutions (+ 12.08 Prozent auf 82.42 USD) und Estée Lauder Companies (+ 11.92 Prozent auf 88.32 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Coinbase (-4.43 Prozent auf 184.99 USD), Take Two (-4.42 Prozent auf 227.55 USD), Sandisk (-4.12 Prozent auf 1’478.69 USD), EchoStar A (-3.30 Prozent auf 124.20 USD) und Robinhood (-3.00 Prozent auf 73.64 USD).

Welche S&P 500-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 35’156’105 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.659 Bio. Euro.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

2026 präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.81 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
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