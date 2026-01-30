Handel in New York: S&P 500 sackt letztendlich ab

Der S&P 500 tendierte im NYSE-Handel schlussendlich um 0.43 Prozent schwächer bei 6’939.03 Punkten. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 54.859 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.378 Prozent leichter bei 6’942.66 Punkten in den Handel, nach 6’969.01 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6’893.48 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6’964.09 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 0.228 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6’896.24 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.10.2025, wies der S&P 500 6’822.34 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, notierte der S&P 500 bei 6’071.17 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 1.17 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7’002.28 Punkten. Bei 6’789.05 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Robert Half (+ 27.76 Prozent auf 34.61 USD), Deckers Outdoor (+ 19.46 Prozent auf 119.34 USD), Verizon (+ 11.83 Prozent auf 44.52 USD), Charter A (+ 7.62 Prozent auf 206.12 USD) und SanDisk (+ 6.85 Prozent auf 576.25 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen AppLovin (-16.89 Prozent auf 473.11 USD), KLA-Tencor (-15.24 Prozent auf 1’427.94 USD), Newmont (-11.49 Prozent auf 112.35 USD), Western Digital (-10.12 Prozent auf 250.23 USD) und Seagate Technology (-8.71 Prozent auf 407.69 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Das Handelsvolumen der Huntington Bancshares-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 117’154’916 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3.898 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Die Lyondellbasell Industries-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch