Handel in New York: S&P 500 sackt letztendlich ab

Zum Handelsschluss fiel der S&P 500 im NYSE-Handel um 1.23 Prozent auf 5’147.21 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 43.847 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.773 Prozent höher bei 5’251.76 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5’211.49 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Donnerstag bei 5’256.59 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’146.06 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der S&P 500 bereits um 2.11 Prozent nach. Vor einem Monat, am 04.03.2024, wurde der S&P 500 auf 5’130.95 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 04.01.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 4’688.68 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 04.04.2023, den Stand von 4’100.60 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 8.53 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5’264.85 Punkten. Bei 4’682.11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell First Republic Bank (+ 28.57 Prozent auf 0.05 USD), SVB Financial Group (+ 20.00 Prozent auf 0.06 USD), ConAgra Foods (+ 5.44 Prozent auf 30.64 USD), MarketAxess (+ 4.58 Prozent auf 224.79 USD) und CF Industries (+ 3.57 Prozent auf 86.18 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen Lamb Weston (-19.37 Prozent auf 81.53 USD), Paramount Global (-8.51 Prozent auf 12.37 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-8.26 Prozent auf 165.83 USD), Albemarle (-6.01 Prozent auf 121.12 USD) und Advance Auto Parts (-5.82 Prozent auf 79.26 USD).

Welche S&P 500-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 20’332’280 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2.889 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 342.86 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch