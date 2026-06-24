Handel in New York: S&P 500 präsentiert sich schlussendlich leichter

Letztendlich beendete der S&P 500 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.10 Prozent) bei 7’358.22 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 62.050 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0.155 Prozent fester bei 7’376.91 Punkten, nach 7’365.46 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 7’336.82 Punkte, das Tageshoch hingegen 7’428.06 Zähler.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der S&P 500 bereits um 1.90 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, mit 7’473.47 Punkten bewertet. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, bei 6’556.37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, lag der S&P 500 bei 6’092.18 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.29 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7’620.90 Punkte. Bei 6’316.91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Fortune Brands Home Security (+ 9.84 Prozent auf 44.65 USD), IQVIA (+ 8.37 Prozent auf 185.62 USD), Charles River Laboratories International (+ 8.31 Prozent auf 202.10 USD), United Airlines (+ 7.40 Prozent auf 130.54 USD) und Booking (+ 7.29 Prozent auf 181.25 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Cerebras Systems (-19.61 Prozent auf 182.26 USD), Blackstone (-5.90 Prozent auf 112.99 USD), Robinhood (-5.87 Prozent auf 97.19 USD), Coinbase (-5.10 Prozent auf 150.11 USD) und Principal Financial Group (-5.04 Prozent auf 106.70 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 46’005’776 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.443 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

2026 präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.13 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch