|S&P 500 im Blick
|
16.01.2026 18:01:03
Handel in New York: S&P 500 notiert am Mittag im Plus
Der S&P 500 zeigt sich am fünften Tag der Woche wenig verändert.
Am Freitag bewegt sich der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE 0.08 Prozent höher bei 6’949.74 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 56.057 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.229 Prozent fester bei 6’960.38 Punkten in den Handel, nach 6’944.47 Punkten am Vortag.
Bei 6’967.30 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6’925.09 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0.081 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 16.12.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6’800.26 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 16.10.2025, den Stand von 6’629.07 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 16.01.2025, einen Wert von 5’937.34 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 1.33 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 6’986.33 Punkten. Bei 6’824.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Super Micro Computer (+ 7.27 Prozent auf 31.56 USD), Quanta Services (+ 6.78 Prozent auf 478.01 USD), Moderna (+ 5.92) Prozent auf 41.69 USD), Micron Technology (+ 5.53 Prozent auf 355.23 USD) und Eaton (+ 4.73 Prozent auf 349.23 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Albemarle (-5.84 Prozent auf 163.63 USD), West Pharmaceutical Services (-5.55 Prozent auf 263.90 USD), State Street (-4.42 Prozent auf 130.26 USD), Trimble Navigation (-4.02 Prozent auf 75.41 USD) und The Mosaic (-3.83 Prozent auf 26.53 USD).
Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 19’574’376 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.833 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf
In diesem Jahr weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Im Index weist die Lyondellbasell Industries-Aktie mit 9.92 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu Quanta Services Inc.
