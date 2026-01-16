Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'414 -0.5%  SPI 18'528 -0.4%  Dow 49'418 -0.1%  DAX 25'276 -0.3%  Euro 0.9311 -0.2%  EStoxx50 6'021 -0.3%  Gold 4'590 -0.6%  Bitcoin 76'134 -0.9%  Dollar 0.8025 -0.1%  Öl 64.5 1.0% 
Top News
KW 3: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
AMD-Aktie 2026 im Check: Experte warnt vor turbulenten Zeiten für NVIDIA-Rivalen
Burkhalter-Aktie letztlich gesucht: Übernahme von Gebäudetechniker im Waadtland
UBS-Aktie schliesslich schwächer: Erste Genehmigung für nationale Bankenlizenz in den USA erhalten
Schaeffler-Aktie nach Rekordhoch letztlich wenig bewegt: Robotik-Fantasie treibt neues 52-Wochen-Hoch
S&P 500 im Blick 16.01.2026 18:01:03

Handel in New York: S&P 500 notiert am Mittag im Plus

Handel in New York: S&P 500 notiert am Mittag im Plus

Der S&P 500 zeigt sich am fünften Tag der Woche wenig verändert.

Quanta Services
381.05 CHF 5.46%
Am Freitag bewegt sich der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE 0.08 Prozent höher bei 6’949.74 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 56.057 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.229 Prozent fester bei 6’960.38 Punkten in den Handel, nach 6’944.47 Punkten am Vortag.

Bei 6’967.30 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6’925.09 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0.081 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 16.12.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6’800.26 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 16.10.2025, den Stand von 6’629.07 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 16.01.2025, einen Wert von 5’937.34 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 1.33 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 6’986.33 Punkten. Bei 6’824.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Super Micro Computer (+ 7.27 Prozent auf 31.56 USD), Quanta Services (+ 6.78 Prozent auf 478.01 USD), Moderna (+ 5.92) Prozent auf 41.69 USD), Micron Technology (+ 5.53 Prozent auf 355.23 USD) und Eaton (+ 4.73 Prozent auf 349.23 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Albemarle (-5.84 Prozent auf 163.63 USD), West Pharmaceutical Services (-5.55 Prozent auf 263.90 USD), State Street (-4.42 Prozent auf 130.26 USD), Trimble Navigation (-4.02 Prozent auf 75.41 USD) und The Mosaic (-3.83 Prozent auf 26.53 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 19’574’376 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.833 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

In diesem Jahr weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Im Index weist die Lyondellbasell Industries-Aktie mit 9.92 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

Analysen zu S&P 500-Aktien

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Albemarle Corp. 135.89 -2.86% Albemarle Corp.
Becton, Dickinson & Co. (BD) 166.94 0.12% Becton, Dickinson & Co. (BD)
Eaton Corporation Public Limited Company 269.90 -0.40% Eaton Corporation Public Limited Company
First Republic Bank 0.00 -68.00% First Republic Bank
Lyondellbasell Industries N.V. 40.46 -1.15% Lyondellbasell Industries N.V.
Micron Technology Inc. 285.10 3.46% Micron Technology Inc.
Moderna Inc 32.01 0.13% Moderna Inc
NVIDIA Corp. 150.68 0.23% NVIDIA Corp.
Quanta Services Inc. 381.05 5.46% Quanta Services Inc.
State Street Corp. 106.03 -3.42% State Street Corp.
Super Micro Computer Inc 25.28 6.69% Super Micro Computer Inc
The Mosaic Co 21.26 -4.13% The Mosaic Co
Trimble Navigation 60.53 -5.22% Trimble Navigation
West Pharmaceutical Services Inc. 211.05 -5.48% West Pharmaceutical Services Inc.

Top-Rankings

KW 3: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 03/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 03/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
S&P 500 6’951.49 0.10%

