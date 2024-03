Handel in New York: S&P 500 nachmittags mit Gewinnen

Um 20:01 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 1.05 Prozent höher bei 5’171.93 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 42.571 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0.444 Prozent fester bei 5’140.68 Punkten, nach 5’117.94 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5’176.32 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5’114.48 Punkten.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Der S&P 500 wurde vor einem Monat, am 12.02.2024, mit 5’021.84 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 12.12.2023, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 4’643.70 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, bewegte sich der S&P 500 bei 3’861.59 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 9.05 Prozent. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’189.26 Punkten. Bei 4’682.11 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit SVB Financial Group (+ 7’592.31 Prozent auf 0.10 USD), Oracle (+ 11.82 Prozent auf 127.62 USD), West Pharmaceutical Services (+ 6.10 Prozent auf 379.32 USD), NVIDIA (+ 5.26 Prozent auf 902.83 USD) und Gap (+ 4.53 Prozent auf 22.62 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Southwest Airlines (-15.42 Prozent auf 28.57 USD), Enphase Energy (-6.77 Prozent auf 119.98 USD), Leggett Platt (-6.58 Prozent auf 19.32 USD), American Airlines (-5.29 Prozent auf 13.88 USD) und Boeing (-4.65 Prozent auf 183.53 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 10’515’352 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2.760 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 307.69 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

