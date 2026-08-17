Handel in New York: S&P 500 nachmittags in der Verlustzone

Der S&P 500 gibt im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.39 Prozent auf 7’755.78 Punkte nach. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 62.606 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0.062 Prozent auf 7’780.97 Punkte an der Kurstafel, nach 7’785.76 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Montag bei 7’790.68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7’751.83 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 17.07.2026, wurde der S&P 500 mit 7’457.69 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, notierte der S&P 500 bei 7’408.50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6’449.80 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13.08 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7’816.70 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6’316.91 Zählern.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Cerebras Systems (+ 15.84 Prozent auf 253.67 USD), Coherent (+ 10.68 Prozent auf 360.64 USD), Sandisk (+ 9.24 Prozent auf 1’792.72 USD), Lumentum (+ 6.61 Prozent auf 987.35 USD) und Marvell Technology (+ 6.51 Prozent auf 236.48 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Charter A (-5.83 Prozent auf 145.27 USD), Constellation Brands A (-5.73 Prozent auf 131.20 USD), The Trade Desk A (-5.73 Prozent auf 13.33 USD), Align Technology (-5.17 Prozent auf 171.93 USD) und ServiceNow (-4.85 Prozent auf 117.99 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 10’258’759 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.701 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert mit 0.10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.31 Prozent bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch